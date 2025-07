Via De Amicis a Catania, fondi e progetto per risolvere gli allagamenti

La visita del consigliere comunale Daniele Bottino e dell'assessore Petralia

CATANIA – Il consigliere comunale di Catania Daniele Bottino ha ribadito il suo impegno ventennale per risolvere le problematiche legate ai continui allagamenti di via De Amicis, nel quartiere di Picanello. Lo ha fatto durante un sopralluogo con l’assessore Petralia.

Via De Amicis è una strada di “fondamentale importanza e densamente trafficata perché collega il quartiere con la circonvallazione”. Secondo Daniele Bottino, “qui ogni volta che piove diventa un lago con disagi enormi per tutti i residenti della zona”.

Il problema allagamenti a Picanello

La strada è caratterizzata da un “evidente avvallamento che negli ultimi anni ha causato disagi e proteste tra pendolari e pedoni”. Anni di interrogazioni, sopralluoghi e proposte non avevano portato a soluzioni concrete.

Ora, Daniele Bottino ha annunciato che “grazie alla sensibilità dell’assessore Petralia, sono stati reperiti i fondi e creato un progetto per realizzare delle vasche sotterranee in questa zona ed aiutare così il normale deflusso delle acque piovane in via De Amicis”.

Attesa per l’iter burocratico

Il consigliere attende ora che “l’iter burocratico faccia il suo corso”. Ha espresso la consapevolezza che “un altro grande risultato è stato portato a termine”.

Daniele Bottino ha concluso affermando che “l’impegno che ho preso con i cittadini sta finalmente per essere mantenuto grazie alla perfetta collaborazione con l’assessorato”.