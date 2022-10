Pochi pediatri a Misterbianco, il sindaco: “L’Asp intervenga”

La nota del sindaco della città etnea: "Rischio di compromettere l'assistenza ai piccoli pazienti, con disagi per le famiglie"

CATANIA – Pochi pediatri, con il rischio di disagi e di un’assistenza non ottimale: è quello che denuncia il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro all’Asp, chiedendo un intervento urgente.

“Sul territorio di Misterbianco registriamo da qualche tempo una carenza di medici pediatri – scrive Corsaro in una nota inviata all’Asp – che rischia di compromettere l’assistenza di base dei pazienti gravando oltremodo sulle famiglie. Chiediamo un intervento urgente da parte dell’Asp per porre rimedio a una situazione che genera notevoli disagi”.

“Riceviamo già da mesi – aggiunge Corsaro – numerose segnalazioni da parte della cittadinanza, che purtroppo, a causa del ridotto numero di pediatri di base in attività nel nostro Comune, va incontro a non poche difficoltà fino anche a dover ricorrere a consulti e costose cure private. Confidiamo in un risolutivo intervento delle autorità sanitarie”.

“Siamo una città giovane che ha voglia di crescere, dove diventa ancora più strategico – conclude – garantire sostegno alle famiglie e alla natalità attraverso la massima efficienza da parte del sistema sanitario e un numero adeguato di professionisti per Misterbianco”.