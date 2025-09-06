Il Catania cala il poker, schianta il Monopoli e va a punteggio pieno

Rotondo 4-0 della formazione di Toscano che mantiene la testa della classifica

CATANIA – Il Catania straripa. I rossazzurri rischiano di essere rimontati dal vivace Monopoli ma poi travolgono i biancoverdi pugliesi con una quaterna secca.

Prima frazione

Nel primo tempo il Catania cerca subito di aggredire l’avversario ma il Monopoli è ben messo in campo e presidia attentamente la sua metà campo. Per sbloccare il risultato ci vuole un episodio, un calcio piazzato.

E l’occasione che aspettano i tifosi rossazzurri si materializza a metà della prima frazione di gioco quando il solito Cicerelli pennella un cross dalla bandierina per la puntuale deviazione di Ierardi che inzucca alla perfezione mandando il pallone spegnersi nell’angolino più lontano dove Piana non può arrivare. Sulle ali dell’entusiasmo i ragazzi di Toscano potrebbero affondare i colpi ma sull’incursione di Cicerelli nessuno dei compagni si fa trovare pronto per la stoccata decisiva.

Il Monopoli si affida soprattutto alla verve di Fall ma i centrali rossazzurri, con le buone o le cattive, evitano guai. Solo in una circostanza… brividi per Dini ma Viteritti si allunga più possibile non riuscendo tuttavia a deviare il pallone da distanza ravvicinata.

La ripresa

Nella ripresa, Toscano inserisce subito D’Ausilio ma solo gli ospiti a prendere coraggio sino a sfiorare il pareggio, evitato soltanto da una prodigiosa deviazione di Dini che, con la mano di richiamo, impedisce a Fall di segnare da distanza ravvicinata. Poi Tirelli calcia a lato da buona posizione ed il Catania si scuote. Entra Lunetta che prima cicca il pallone ma poi anticipa Viteritti che lo sgambetta in piena area. Dopo revisione al video… l’arbitro Poli conferma il penalty che Cicerelli rasforma con un abile “cucchiaio” che cancella l’errore commesso dal dischetto a Cava de’ Tirreni.

Il Monopoli, a questo punto, è costretto a sbilanciarsi ed il Catania ne approfitta segnando ancora, prima con Aloi che sfrutta a dovere l’assist di D’Ausilio scappato in contropiede e poi arrotonda con Lunetta abile a sfruttare al meglio l’assist di Casasola. Catania a punteggio pieno con 9 punti in tre partire, 11 gol fatti e zero subiti: avvio migliore non poteva esserci per una squadra sempre più “sul pezzo”, coccolata anche stavolta da poco meno di 18 mila, entusiasti sostenitori.

Tabellino

CATANIA – MONOPOLI

4 – 0

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Ierardi (dal 24°s.t. Allegretto), Di Gennaro (k) (dal 41°s.t. Stoppa), Pieraccini, Casasola, Corbari (1°s.t.D’Ausilio), Aloi, Donnarumma, Jimenez, Cicerelli (dal 36°s.t. Martic), Forte (dal 24°s.t. Lunetta).

A disposizione: Bethers, Coco, Raimo, Quiroz, Caturano.

Allenatore: Mimmo Toscano.

MONOPOLI (3-5-2) – Piana, Viteritti (k), Miceli, Piccinini (dal 40°s.t. Ronco), Valenti (dal 16°s.t. Volpe), Scipioni, Battocchio (dal 25°p.t. Bordo), Greco (dal 16°s.t. Longo), Imputato (dal 40°s.t. Rossi), Fall, Tirelli.

A disposizione: Albertazzi, Bizzotto, Angileri, Cascella, Lattanzi, Oyewale.

Allenatore: Alberto Colombo.

Arbitro: Alberto Poli (Verona).

Assistenti:Vittorio Consonni (Treviglio) e Davide Fenzi (Treviso).

Quarto ufficiale: Giuseppe Rispoli (Locri).

FVS: Riccardo Leotta (Acireale).

Reti: 23°p.t. Ierardi (CT); 33°s.t. Cicerelli su rigore; 38°s.t. Aloi (CT); 50°s.t. Lunetta (CT).

Note: Terreno in ottime condizioni e temperatura afosa. Pubblico delle grandi occasioni (17.495 spettatori) con piccola rappresentanza anche di tifosi ospiti. Nel Catania, assente dell’ultim’ora Celli al cui posto gioca Pieraccini.

Indisponibili: Di Tacchio, Rolfini, Celli (CT); Yeboah, Calcagni, Falzerano (Monopoli).

Ammoniti: Corbari (CT); Tirelli (MON); Di Gennaro (CT); Piccinini (MON); greco (MON);

Squalificati: Quaini (CT).

Primo tempo (1-0)

9° Di Gennaro strattona Fall lanciato a rete ma… in fuorigioco;

10° Jimenez s’inserisce bene a sinistra ma nessuno dei compagni sfrutta il suo assist;

10° Aloi ci prova dal limite: tiro deviato in corner;

14° Donnarumma ci prova a giro: parata;

23° Catania in vantaggio: sul cross dalla bandierina di Cicerelli… Ierardi svetta di testa mandando il pallone nell’angolino più lontano: 1-0 !

25° l’acciaccato Battocchio lascia il posto a Bordo;

26° gran tiro di Aloi: alto;

38° Viteritti non riesce a deviare in spaccata da buona posizione;

45° concessi 2 minuti di recupero;

47° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio di misura.

Secondo tempo (4-0)

1° nel Catania, D’Ausilio sostituisce Corbari;

5° Cicerelli si accentra bene ma poi calcia alle stelle;

14° Monopoli vicino al pareggio: Greco serve in profondità Imputato che mette in mezzo per la conclusione a botta sicura di Fall… ma Dini è strepitoso e sventa con la mano di richiamo!

16° Volpe e Longo subentrano a Valenti e Greco;

20° Tirelli supera di slancio Ierardi (tunnel) ma poi conclude a lato;

21° dopo uno scambio con Jimenez… Cicerelli tira addosso ad un avversario;

24° nel Catania, Allegretto e Lunetta prendono il posto di Ierardi e Forte;

30° Lunetta prima cicca il pallone e poi viene messo a terra in area da Viteritti: rigore per il Catania! Revisione al video da parte dell’arbitro e penalty confermato.

33° dagli 11 metri… Cicerelli scucchiaia il pallone del 2-0 !

36° nel Catania, Cicerelli lascia il posto a Martic;

38° terzo gol del Catania: volata sulla sinistra di D’Ausilio che mette in mezzo per l’accorrente Aloi che spedisce il pallone chirurgicamente all’angolino: 3-0 !

40° nel Monopoli, Rocco e Rossi sostituiscono Piccinini e Imputato;

41° nel Catania, Di Gennaro lascia il posto a Stoppa;

43° dopo una batti e ribatti in area pugliese… Piana respinge la conclusione a botta sicura di Stoppa;

45° concessi 7 minuti di recupero;

50° quarto gol del Catania: sgroppata di Casasola che lancia Lunetta… abile a superare un avversario ed a spedire imparabilmente in rete: 4-0!

[Foto Catania Fc]