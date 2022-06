Policlinico Catania, assunti 19 dirigenti medici

La nota dell'azienda ospedaliera.

CATANIA – Diciannove nuovi medici potenzieranno l’organico dei sanitari dell’azienda ospedaliero Universitaria Policlinico ‘G. Rodolico – San Marco’ di Catania guidata da Gaetano Sirna. Si tratta di sette specialisti in Ortopedia, otto in Ginecologia e Ostetricia e quattro in Urologia. Lo rende noto la stessa azienda con un comunicato. I neodirigenti prenderanno servizio nelle rispettive unità dei due presidi aziendali, il ‘Rodolico’ di via Santa Sofia e il San Marco di viale Ciampi, nel quartiere di Librino.

“Il programma di assunzioni di nuovo personale procede quindi speditamente – afferma la nota – seguendo un cronoprogramma che il direttore generale Sirna aveva fissato insieme ai suoi uffici già nello scorso mese di ottobre 2021 in occasione dell’adozione definitiva della rideterminazione della dotazione organica e del Piano triennale 2021-2023 dei fabbisogni del personale aziendale”. Sono centinaia – fa saper l’azienda ospedaliera – i candidati che hanno partecipato sinora ai numerosi bandi di concorso a tempo indeterminato per la copertura di oltre un centinaio di posti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nella sezione dedicata ai bandi del sito web aziendale.

“Stiamo completando man mano, seguendo tempi precisi- dice Sirna – il piano di assunzioni che avevamo stabilito. In questo modo da una parte siamo in grado di fornire all’utenza servizi sempre più puntuali e di qualità, dall’altra diamo un supporto al nostro personale già in servizio, mettendolo nelle condizioni migliori per soddisfare le esigenze di assistenza e cura dei pazienti. Senza considerare il fatto che queste assunzioni rappresentano un’importante opportunità lavorativa per tanti giovani in attesa di un’occupazione stabile, molti dei quali costretti a lasciare il nostro territorio proprio per mancanza di occasioni”. (ANSA).