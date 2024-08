Catania, polizia a cavallo e sugli acquascooter: Ferragosto sicuro

Una raffica di interventi tra il mare e il centro città

CATANIA – Controlli anche con gli acquascooter per gli agenti della Questura di Catania, che hanno vigilato a 360 gradi sulla sicurezza dei catanesi, pure in mare. Nel litorale hanno controllato, in particolare, il rispetto delle norme del codice della navigazione. Ma in spiaggia c’erano pure i controlli contro altri generi di illegalità.

È stato un Ferragosto sicuro grazie ai controlli disposti in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, coordinati dal questore di Catania Giuseppe Bellassai. La polizia ha svolto controlli in tutta la città, in un momento in cui Catania è meta turistica per persone provenienti da ogni luogo.

Il programma interfore

La polizia di Catania ha quindi predisposto un programma di sicurezza interforze, contraddistinto da un’azione sinergica di tutte le articolazioni territoriali e delle specialità. Importante il contributo degli agenti della Squadra a cavallo della Polizia, nel vigilare sulla sicurezza, soprattutto nelle aree verdi di ritrovo di giovani e famiglie.

Il costante monitoraggio del flusso veicolare è stato effettuato anche tramite il prezioso ausilio dell’elicottero della Polizia di Stato dei Reparti Volo di Palermo e di Reggio Calabria. Allo scopo di contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità lungo il litorale ma anche nel centro storico, hanno operato le pattuglie delle volanti, motovolanti della Questura ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale.

Le unità cinofile

Prezioso il contributo delle Unità cinofile e delle pattuglie della Polizia Stradale, che hanno scoperto un automobilista positivo all’alcol test, denunciato a piede libero. La Polizia Scientifica ha assicurato un importante supporto e documentazione di tutte le attività di controllo.

La Polizia Amministrativa della Questura ha controllato numerose attività commerciali e di intrattenimento rilevando alcune irregolarità. Durante un controllo, i poliziotti hanno denunciato un 22enne per detenzione di marijuana e hashish: poi ha opposto resistenza ed è stato arrestato.

I commissariati

Le attività di controllo hanno coinvolto l’intero territorio provinciale con un’attività specifica dei poliziotti dei Commissariati di Acireale, Adrano e Caltagirone. Nel corso dei controlli a Catania e nelle altre località di pertinenza dei commissariati, sono state identificate 866 persone, controllati 122 pregiudicati multati dei parcheggiatori abusivi.

Controlli infine della Polizia di Frontiera del porto e dell’aeroporto, nonché della Polizia Ferroviaria, che hanno conferito un importante contributo al dispositivo con una costante attività di controllo e pattugliamento.