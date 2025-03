Catania, sul porto è scontro aperto tra Fratelli d’Italia ed autonomisti

Botta e risposta tra i coordinatori comunali

CATANIA – “Grande Catania-Mpa fa ancora parte della maggioranza che sostiene l’Amministrazione Trantino?” Le parole sono di Luca Sangiorgio, Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia Catania. E arrivano dopo il voto del Consiglio comunale sul Piano Regolatore del Porto. L’assenza in aula degli autonomisti ha evidentemente infervorato gli animi nell’agone del centrodestra.

“Ritengo politicamente grave l’assenza in Aula dei consiglieri di Grande Catania-Mpa – prosegue Sangiorgio – quando si è chiamati a discutere e valutare un argomento fondamentale per la città di Catania come lo sviluppo del suo porto.

Ancora più grave l’aver presentato una pregiudiziale per rinviare questo dibattito. E soprattutto la continua attività, da “para-opposizione”, che i consiglieri autonomisti praticano da tempo. Con continui comunicati stampa critici e polemici verso il Sindaco e gli altri gruppi consiliari oppure astenendosi o votando contro varie delibere dell’Amministrazione.

Emblematici in tal senso le astensioni sulla pedonalizzazione della zona attorno al Castello Ursino e sull’acquisto dell’immobile di Via Mameli”.

“Al Sindaco Trantino – conclude Luca Sangiorgio – dico di andare avanti nella realizzazione della sua idea di città con ancora maggiore convinzione, cominciando però a porsi serie domande sull’affidabilità di alcuni presunti alleati. Pertanto credo sia arrivato il momento di sedersi tutti ad un tavolo e capire se tutti remano dalla stessa parte e se sussistono ancora per tutti le ragioni dello stare insieme, in caso contrario FDI Catania chiederà espressamente al Sindaco di prendere i dovuti e improcrastinabili provvedimenti”.

Alberghina (Mpa): “Siamo a sostegno di Trantino”

“Grande Catania-Mpa sostiene il sindaco Trantino. Colpisce nei toni e nei modi la violenza dell’attacco politico del coordinatore comunale di Fdi. Il Mpa è con il sindaco Trantino ed è innanzitutto con un modello di sviluppo della città che sia condiviso e coerente con le vocazioni, la storia e le prospettive di sviluppo della nostra gente”.

Lo dichiara la coordinatrice Mpa Catania Pina Alberghina.

“Un approccio sempre serio e responsabile che ci ha visto distinti quando forse alcune scelte rischiavano di essere sbagliate, anche solo nei modi. La sostanza è che ogniqualvolta abbiamo sollevato una perplessità, suggerendo ulteriori approfondimenti o solo cautela, non eravamo lontani dalla verità. E quindi perché questa intolleranza al confronto, od anche al distinguo, che è la base del gioco democratico? Abbiamo sempre manifestato pubblicamente le nostre tesi e quando non accettate abbiamo evitato contrasti che avrebbero potuto mettere in imbarazzo il nostro sindaco.

Il Sindaco ha il nostro sostegno ed il nostro rispetto. Comprendiamo forse che in Fdi ci siano fibrillazioni e forse comprensibili attese di ulteriori spazi. Noi a Trantino chiediamo spazio, spazio all’ascolto, al dialogo franco e democratico, al confronto che arricchisce, anche e maggiormente con gli alleati di governo, leali nell’ affermare le loro posizioni sempre democraticamente e con rispetto. Noi non gli metteremo mai pressione, semmai saremo al suo fianco per resistervi”.