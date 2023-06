Catania, il prefetto incontra Trantino: “Piena collaborazione”

L'incontro in prefettura: "Sinergia tra le due istituzioni"

CATANIA – I principali temi di comune interesse per la città sono stati al centro di un incontro nella prefettura di Catania tra il prefetto Maria Carmela Librizzi ed il neoeletto sindaco Enrico Trantino. Lo rende noto la stessa prefettura etnea sottolineando come durante il colloquio “è stata ribadita la piena collaborazione fra le due istituzioni per affrontare in piena sinergia le tematiche di maggiore attualità per il territorio catanese: sicurezza, decoro urbano, gestione dei fondi del Pnrr”.

Il prefetto ha augurato buon lavoro all’avvocato Trantino, anche nella sua qualità di sindaco della Città Metropolitana, “assicurando la piena collaborazione istituzionale della Prefettura nell’azione al servizio dei cittadini”.