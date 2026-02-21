 Catania, presentazione del volume "Opus Dei. Una storia"
Catania, presentazione del volume “Opus Dei. Una storia”

L'opera di José Luis González Gullón e John F. Coverdale
L'INCONTRO
di
1 min di lettura

CATANIA – Domenica 1 marzo, alle ore 17:00, presso il Palazzo della Cultura in Via Vittorio Emanuele II, 121 a Catania, si terrà la presentazione ufficiale del libro intitolato “Opus Dei. Una storia”. L’opera, scritta da José Luis González Gullón e John F. Coverdale, è pubblicata da Edizioni Ares e vanta una prefazione curata da Agostino Giovagnoli.+4

L’incontro si aprirà con l’introduzione di Stefania Privitera, Primo Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Successivamente, l’autore e professore José Luis González Gullón approfondirà i temi del volume dialogando con il professor Giuseppe Chiara, Ordinario di Diritto Costituzionale, e con il dottor Juan M. de Lara Vázquez, ricercatore post-doc presso l’Università di Roma Tor Vergata.+1

L’evento offrirà un’analisi storica e giuridica dell’istituzione, arricchita in chiusura da una serie di testimonianze di vita vissuta che permetteranno di comprendere meglio l’impatto umano del messaggio dell’Opus Dei. 

