Catania, il presidente Mattarella ha aperto il Trofeo Coni under 14

"Manderete un messaggio di spirito sportivo"

CATANIA – “Grazie ragazzi, siete meravigliosamente in gran numero, vivrete queste giornate con entusiasmo e le ricorderete sempre; esprimerete i vostri talenti e l’amicizia tra voi, mandando un messaggio di spirito sportivo. Sono per questo lieto di dichiarare aperti i Giochi”.

Le istituzioni

Sergio Mattarella ha dichiarato così aperto a Catania il Trofeo Coni under 14. La mini Olimpiade organizzata quest’anno dal CONI Sicilia, guidato dal Presidente Sergio D’Antoni, in collaborazione con la Direzione Territorio del CONI e in partnership con la Regione Sicilia, il Comune di Catania, il Comune di Palermo ed ITA Airways, è iniziata ieri con i Giochi Fair Play CONI, attività sportive multidisciplinari basate sui valori olimpici.

Oggi, dopo le prime gare a Catania, la cerimonia di apertura, alla presenza per l’appunto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Senato Ignazio La Russa, del Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, del Sindaco di Catania Enrico Trantino e dei vertici dello sport italiano, a partire dal Presidente del Coni Giovanni Malagò, il Segretario Generale Carlo Mornati e la Vice Presidente Claudia Giordani.

La cerimonia

Presentata da Salvo La Rosa, in costante collegamento con Palermo, la cerimonia ha visto due tedofore d’eccezione: le olimpioniche Rossella Fiamingo ed Alberta Santuccio, medaglie d’oro nella gara a squadre di spada ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Presenti anche Luigi Busà (siciliano di Avola, oro nel karate a Tokyo 2020), Manila Esposito (argento a Parigi 2024 nel concorso generale a squadre di ginnastica artistica e bronzo alla trave), Matteo Melluzzo (velocista siracusano presente a Parigi 2024 e oro europeo con la staffetta 4×100 a Roma 2024) e lo Squalo di Messina Vincenzo Nibali (vincitore di Tour de France e Giro d’Italia).

L’apertura del Trofeo ha visto l’esibizione dei Fratelli Napoli che rappresentano la più significativa realtà del tradizionale teatro dei pupi di stile catanese.