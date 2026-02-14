Catania, presidio in piazza contro le modifiche al “ddl stupri”

La mobilitazione delle deputate del Pd e del M5s

CATANIA – In piazza contro le modifiche al cosiddetto “ddl stupri”. Domenica 15 febbraio, alle 10.30, è previsto un presidio in piazza Stesicoro promosso da associazioni, movimenti e forze politiche del territorio per ribadire che “senza consenso è stupro” e per chiedere di non indebolire le tutele a favore delle vittime di violenza sessuale.

Ad annunciare la partecipazione alla mobilitazione sono le deputate regionali all’Ars Ersilia Saverino del Partito Democratico, Lidia Adorno e Jose Marano del Movimento 5 Stelle.

“Quanto accaduto in Senato è grave – dichiarano –. Il testo approvato all’unanimità alla Camera rappresentava un punto di equilibrio importante e un passo avanti sul riconoscimento del consenso libero e attuale. Le modifiche introdotte ne alterano l’impianto e rischiano di indebolire questo principio fondamentale”.

Le parlamentari chiedono il ritiro degli emendamenti presentati dalla senatrice Bongiorno e il ripristino del testo licenziato dalla Camera.

“Sui diritti delle donne e sulla lotta alla violenza non possono esserci arretramenti. La mobilitazione di domenica e quelle che si svolgeranno in tutto il Paese saranno momenti necessari di partecipazione civile e politica per difendere un principio che non può essere oggetto di compromessi”, concludono.