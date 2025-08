Catania, pusher sorpreso in centro storico: arrestato un 30enne

I controlli dei Carabinieri

CATANIA – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno intensificato i controlli antidroga nelle zone più vulnerabili della città, con un approccio preventivo basato sulla vicinanza alle comunità.

La droga a Catania

Nel primo pomeriggio, durante un servizio in abiti civili, i militari hanno notato un 30enne dello Sri Lanka, domiciliato a Catania, mentre compiva ripetuti giri in motocicletta nei pressi di Piazza Stesicoro, manifestando un atteggiamento sospetto e guardingo. Fermato per un controllo, l’uomo ha mostrato insofferenza, motivo per cui è stato sottoposto a perquisizione.

La perquisizione ha consentito di recuperare 12,5 grammi di hashish, suddivisi in 12 dosi pronte per la vendita, nascosti nella tasca dei pantaloni, oltre a 410 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 30enne è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma. Droga e denaro sono stati posti sotto sequestro.