Catania, quasi 10 chili di droga nascosti nell’armadio: arrestato un 21enne

Il giovane avrebbe tentato di disfarsi dell’hashish lanciandolo dal balcone

CATANIA – Quasi 10 chili tra marijuana e hashish nascosti nell’armadio della camera da letto. Con questa accusa un catanese di 21 anni è stato arrestato dalla Polizia per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

L’intervento è scattato durante un pattugliamento nella zona di via Palermo. Gli agenti della Squadra Cinofili hanno notato il giovane che, alla vista dei poliziotti, avrebbe iniziato a lanciare alcuni oggetti dal balcone.

Nel corso del controllo, grazie al fiuto del cane antidroga, è emerso che il 21enne avrebbe poco prima gettato in strada alcuni ovuli di hashish nel tentativo di disfarsene. La sostanza è stata recuperata e sequestrata.

La successiva perquisizione nell’abitazione ha consentito agli agenti di trovare, all’interno dell’armadio della camera da letto, tredici grosse buste contenenti oltre 9 chili di marijuana. Sequestrati anche un bilancino di precisione e altre bustine utilizzate per il confezionamento delle dosi.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.