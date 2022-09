Catania, raccolta di sangue in memoria di Livatino

Il "giudice ragazzino" morì il 21 settembre del 1990: per ricordarlo, Advp onlus organizza una raccolta per cittadini e forze dell'ordine

CATANIA – In ricordo del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 a soli 38 anni e riconosciuto Beato, domani a Catania, in piazza Verga, magistrati, operatori di giustizia del Tribunale di Catania, forze dell’ordine e cittadini che vorranno donare il sangue potranno farlo grazie ad una emoteca dell’Advp onlus Donatori Nati, che ha organizzato una raccolta straordinaria dalle 8 alle 12. Per l’occasione sarà presente anche l’ambulanza della polizia di Stato con personale medico e paramedico dell’ufficio Sanitario della Questura di Catania.