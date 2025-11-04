Catania, rapina a un viaggiatore e furti alla stazione: due arresti

I due sono già detenuti a Piazza Lanza e al Pagliarelli di Palermo

CATANIA – La Polizia Ferroviaria di Catania e Palermo ha arrestato due extracomunitari per una rapina all’interno della stazione di Catania. I due sono indiziati anche per una serie di furti commessi nelle vicinanze della stazione. I due extracomunitari erano già detenuti a Piazza Lanza e al carcere palermitano di Pagliarelli per altro.

L’inchiesta è coordinata dalla Dda di Catania. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip di Catania.

L’inchiesta e l’audizione delle persone offese

Le indagini sono state svolte dalla polizia ferroviaria. E si basano essenzialmente sull’acquisizione e sull’analisi delle immagini registrate dalle apparecchiature presenti sui luoghi dei reati. Inoltre gli investigatori hanno acquisito le dichiarazioni delle persone offese. Così si è giunti a un quadro indiziario che viene ritenuto grave.

Tanto grave, comunque, da giustificare una misura cautelare. Il provvedimento coercitivo è stato eseguito dalla polizia e notificato nelle case circondariali dove i due sono già ristretti per altri procedimenti.