Rapinatore seriale tradito dalle videocamere: arrestato

L'uomo è stato il protagonista di quattro rapine con cui ha terrorizzato i passanti del centro cittadino tra aprile e maggio 2022

CATANIA – Assaltava le sue vittime per le strade del centro, minacciandole e facendosi consegnare soldi, cellulari e oggetti preziosi: è così che agiva Samuele Consoli, il rapinatore 28enne che, secondo le indagini della Polizia, è indiziato di quattro rapine aggravate commesse a Catania tra aprile e maggio di quest’anno. L’uomo è stato sottoposto, su delega della Procura, alla custodia cautelare in carcere.

Le videocamere

A lavorare sulle quattro rapine è stata la stessa Procura, che ha coordinato le indagini eseguite dalla sezione Reati contro il patrimonio della Squadra mobile. In particolare, a permettere di tracciare un identikit del rapinatore sono state le telecamere di sorveglianza installate nelle zone in cui sono avvenute le rapine.

Analizzando le immagini, gli investigatori hanno potuto verificare che le rapine sono sempre avvenute con le stesse modalità, con il rapinatore che minacciava di aggredire fisicamente le vittime se non avessero consegnato cellulari, soldi o altri beni preziosi.

I riscontri

Il lavoro di polizia fatto in seguito ha permesso poi agli investigatori di confermare gli indizi raccolti: le caratteristiche fisiche del rapinatore, si legge in un comunicato della Procura, “corrispondevano esattamente con le descrizioni fornite dalle diverse vittime in occasione della denuncia dei reati subiti”.

Proprio per questo oggi il Gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del rapinatore. La misura è stata eseguito nel carcere in cui l’uomo è già detenuto per fatti analoghi.