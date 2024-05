Catania Rete Gas, Campo si dimette da consigliere e vicepresidente

"Per sopravvenute esigenze professionali"

CATANIA – L’avvocato Alessandro Campo rassegna le proprie dimissioni da Consigliere e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della società Catania Rete Gas S.p.A., storica azienda catanese, totalmente partecipata dal Comune di Catania, che gestisce la distribuzione del gas nella città di Catania da 160 anni, con oltre 470 chilometri di rete, servendo oltre 47 mila famiglie.

Le dimissioni

“Rassegno le mie dimissioni in ragione di sopravvenute esigenze professionali che richiedono un mio maggiore impegno”, scrive Campo in una nota diffusa alla stampa, “posso dire con un pò di orgoglio di aver contribuito al raggiungimento di importanti obiettivi, come l’approvazione del progetto d’investimento che prevede la sostituzione di 15 km di rete, ormai vetusta, ma anche l’avvio di nuovi cantieri.”

“In tal senso – prosegue la nota – la posa di 2.000 metri di condotte, di estendimento della rete del gas di città, saranno a servizio di circa 450 utenze con una stima di ulteriori 500 potenziali allacci”.

“Inoltre – si legge ancora – svolgendo il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ho contribuito attivamente alla implementazione della Compliance aziendale con l’elaborazione del Piano Triennale della prevenzione della corruzione, il sistema di risk management e assessment, i codici di condotta, il sistema di whistleblowing, e gli altri adempimenti richiesti dalla legge e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione”.

“Sfide significative”

“Ciononostante – scrive ancora Campo – durante il mio mandato l’azienda ha dovuto affrontare una serie di sfide significative, tra cui: il dissesto del Comune di Catania, il crescente numero di emergenze dovute alle fughe di gas (a causa della vetustà della rete), i frequenti interventi ordinari (stalli, verifiche, ispezioni e manutenzione) e la persistente carenza di organico”.

“Tuttavia – conclude l’avvocato Campo – l’azienda ha superato con successo queste sfide, grazie all’impegno e alla dedizione del personale. È un elogio al duro lavoro e alla resilienza di coloro che sono coinvolti nell’operare e nel gestire gli impianti, dagli operai a tutto il personale tecnico e amministrativo. Infine, mi sento di rivolgere un ringraziamento particolare ai due presidenti del CdA che si sono succeduti in questi anni, il dott. Fabio Rallo e l’avvocato Gianfranco Todaro”.