Catania, ricorrenza dei defunti: l’omaggio del sindaco Trantino

Il presidente del consiglio comunale e l'assessore Petralia si sono recati al cimitero

CATANIA – Il sindaco di Catania Enrico Trantino con il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi e le altre autorità religiose, civili e militari, tra cui l’Arcivescovo, il Prefetto e il Questore, si sono recati nel Sacrario militare dei Caduti, per il tradizionale omaggio alle vittime di tutte le guerre, nella cripta della Chiesa di San Nicolò l’Arena, in piazza Dante.

A seguire, l’assessore con delega al cimitero Giovanni Petralia in rappresentanza del sindaco e il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, si sono recati con il comandante della Polizia Locale Stefano Sorbino, nel Cimitero di via Acquicella, per rendere omaggio ai defunti, deponendo una corona d’alloro nella tomba-mausoleo del primo cittadino del secolo scorso, Giuseppe De Felice Giuffrida, sostato in raccoglimento nei campi comuni e in altri luoghi simbolo del cimitero monumentale.