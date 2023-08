Catania, rivoluzione parcometri: arrivano quelli “intelligenti”

Sono in tutto 240 con display dotato di funzione touch screen

CATANIA – Sono in arrivo a Catania 240 nuovi parcometri, nuovi strumenti di ultima generazione saranno coordinati con tutte le altre misure dello “Smart Park” per agevolare sia gli utenti che il personale dell’Amts. Si tratta dei cosiddetti parcometri “intelligenti” dedicati alla sosta sulle strisce blu. Lo rende noto la stessa Azienda, aggiungendo che il progetto Smart Park prevede l’impiego di una somma complessiva di 3,6 milioni, finanziati con fondi Pon Metro.

Già installati i primi 3

I primi 50 nuovi parcometri sono già stati consegnati nel capoluogo etneo e il personale Amts li sta prontamente installando: sono tutti di ultima generazione, con display dotato di funzione touch screen. Già ieri mattina l’Azienda ha provveduto a installare i primi tre in alcune vie del centro di Catania e sta procedendo speditamente a installare tutti gli altri, partendo proprio dal centro. Man mano, poi, si installeranno tutti gli altri anche nelle zone più esterne della città.

Tutto pronto entro ottobre

Gli altri lotti saranno pronti tra la fine di agosto e i primi di settembre e per l'inizio di ottobre sarà conclusa tutta l'installazione. I nuovi parcometri saranno coordinati con tutte le altre misure del progetto "Smart Park": dalle telecamere installate per il monitoraggio della sosta ai varchi situati all'ingresso delle aree pedonali e Ztl, allo Street Control con il doppio scopo, da un lato di fornire informazioni utili agli utenti in tempo reale sulla disponibilità dei parcheggi e dall'altro di consentire all'azienda di "rendere un servizio ancora più efficiente in tema di sosta in città".