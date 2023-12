Catania, ruba abiti in un negozio: denunciata 54enne

Il valore della refurtiva è di 310 euro

CATANIA – Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Catania sono intervenuti in via Etnea, a seguito della segnalazione di un furto avvenuto in noto esercizio commerciale. Una donna, poco prima, era stata bloccata dal personale di vigilanza in quanto aveva rimosso i sistemi antitaccheggio e si era impossessata di alcuni capi di abbigliamento, del valore di 310 euro, cercando poi di allontanarsi pentitamente dal negozio. Gli agenti hanno identificato la donna, una 54enne catanese, e l’hanno accompagnata presso gli uffici della Questura per ulteriori approfondimenti. Al termine delle attività di rito, la donna è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato. La merce, invece, è stata riconsegnata al proprietario.