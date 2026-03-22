Catania, ruba corrimano in ottone da un palazzo in via Etnea: denunciato

Si tratta di un uomo di 43 anni

CATANIA – Ha smontato pezzo dopo pezzo un corrimano in ottone da un palazzo storico di via Etnea, probabilmente con l’intenzione di rivenderlo al mercato nero. Il tentativo di furto, però, è stato sventato dall’intervento della Polizia di Stato.

Protagonista un pregiudicato catanese di 43 anni, fermato dagli agenti del Commissariato Borgo Ognina durante un servizio di controllo del territorio. L’uomo, appena uscito dallo stabile, è stato sottoposto a verifica: i poliziotti lo hanno riconosciuto per precedenti specifici legati a furti e ricettazione.

Sin dai primi momenti del controllo, il 43enne ha mostrato un atteggiamento sospetto, stringendo con insistenza uno zaino. All’interno della borsa gli agenti hanno trovato diversi pezzi in ottone che, una volta assemblati, risultavano essere proprio il corrimano appena rimosso dall’edificio. Nello zaino anche gli attrezzi utilizzati per lo smontaggio, tra cui una pinza e un cacciavite.

L’uomo è stato condotto in Commissariato e denunciato per ricettazione. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare un suo possibile coinvolgimento in altri episodi simili registrati nelle ultime settimane.