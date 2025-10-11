 Catania, ruba il bancomat alla madre e picchia i fratelli
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Catania, ruba il bancomat alla madre e picchia i fratelli

Voleva i soldi per acquistare la droga
POLIZIA
di
1 min di lettura

CATANIA – La polizia ha arrestato a Catania un 33enne per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

L’uomo, tossicodipendente, è accusato di avere minacciato di morte la madre, alla quale di notte aveva rubato il bancomat per procurasi il denaro per comprare della droga, e un suo fratello ipovedente che era intervenuto in difesa della donna.

Il fratello avrebbe tentato di calmarlo, senza riuscirci, ricevendo calci e spintoni e subendo il furto del telefono cellulare.

Nel tentativo di recuperarlo, il giorno successivo un altro fratello, il più piccolo, avrebbe tentato un confronto con il 33enne, ma questi sarebbe andato nuovamente in escandescenza, minacciandolo di morte e sferrandogli dei pugni. Stanco delle continue vessazioni e impaurito per le aggressioni subite, l’uomo ha deciso di chiedere aiuto alla polizia che ha arrestato il 33enne.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI