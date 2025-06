Catania, ruba sushi e formaggi in un supermercato: arrestato

Un dipendente è rimasto ferito a un occhio

CATANIA – Ha riempito le tasche con formaggi e sushi per poi presentarsi alla cassa di un supermercato di viale Regina Margherita e pagare soltanto una lattina di birra. Un catanese di 33 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato.

I fatti. Il responsabile della filiale l’ha seguito fino al parcheggio dove gli ha chiesto di svuotare le tasche, visibilmente rigonfie a causa delle confezioni di cibo, che aveva tentato maldestramente di occultare.

L’uomo, però, si è rifiutato e quando il dipendente del supermercato ha chiamato la Polizia gli ha lanciato contro la lattina di birra che aveva tra le mani, colpendolo all’occhio e procurandogli un ematoma allo zigomo.

Dopo averlo spintonato, il 33enne è riuscito a scappare verso piazza Roma, seguito dal dipendente nonostante le ferite riportate. Durante il tragitto, il ladro ha iniziato a perdere le confezioni di cibo rubato, tra cui una sushi e due di formaggio.

Nei pressi di via Etnea i poliziotti hanno messo fine alla sua fuga, riuscendo a bloccarlo. Dopo essere stato identificato, è stato arrestato per rapina impropria e, su disposizione del pm di turno, condotto in carcere, in attesa del giudizio di convalida davanti al gip.