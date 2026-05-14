Papa “Non si chiami difesa un riarmo che aumenta le tensioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Nell’ultimo anno è cresciuta la spesa militare nel mondo, in particolare in Europa è stata enorme. Non sia chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezze, che depaupera investimenti in educazione e salute, che smentisce la fiducia nella diplomazia”. Così Papa Leone XIV in occasione della visita pastorale all’Università Sapienza di Roma.

“Occorre vigilare sullo sviluppo e l’applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito militare e civile affinchè non peggiorino la tragicità dei conflitti”, ha aggiunto il Santo Padre. “Il dramma del 900 non va dimenticato, il grido ‘mai più guerrà dei miei predecessori così consonante come il ripudio della guerra sancito nella Costituzione, ci sprona a una alleanza spirituale sulla quale con senso di giustizia che abita il cuore dei giovani, con la loro vocazione a non chiudersi tra ideologie e confini nazionali”, ha sottolineato. “Quanto avviene in Ucraina, a Gaza e nei territori palestinesi, in Libano, in Iran descrive la disumana evoluzione del rapporto tra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Lo studio, la ricerca e gli investimenti vanno nella direzione opposta: sì alla vita, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia”. Poi, rivolto agli studenti, Leone XIV ha detto: “L’invito che faccio a tutti voi è: lavoriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo. E’ dai rapporti tra gli amici, dalle parole e dal modo di pensare” che iniziamo a “costruire la pace nel mondo. Abbiate sempre la speranza nella possibilità di costruire un mondo nuovo”.

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