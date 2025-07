Minaccia di dare fuoco alla casa che occupa abusivamente, arrestato

Il 28enne viveva in uno stabile a San Cristoforo

CATANIA – Ha gettato benzina all’interno di una casa che aveva occupato abusivamente, minacciando i proprietari di dare fuoco all’edificio se non gli avessero permesso di rimanere. Protagonista dell’episodio, avvenuto in via Sturiale, nel quartiere San Cristoforo a Catania, è un 28enne di nazionalità nigeriana.

La lite e l’intervento della Polizia

Dopo una discussione con i proprietari dell’immobile, l’uomo ha sfogato la sua rabbia brandendo una grossa mazza da baseball e minacciando chiunque gli si avvicinasse.

La vicenda è stata segnalata alla Polizia di Stato da diversi passanti, allarmati dalla situazione. In pochi minuti, i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania sono giunti sul posto e hanno arrestato il 28enne.