Lo schianto e la morte: l’estremo saluto a Francesco

I funerali si terranno nella chiesa di San Pio X.

CATANIA. Il saluto, l’ultimo, i parenti e gli amici di Francesco Loria lo renderanno più tardi alle 16.30 nella chiesa di San Pio X. Un’altra vittima della strada in una notte, quella tra sabato e domenica scorsi, maledetta e imprevedibile.

Francesco non c’è più. Chi lo ha voluto bene non si rassegna e non si capacita. Come potrebbe del resto?

La dinamica del tragico incidente che ha portato via per sempre un ragazzo di 26anni e vede ricoverato al San Marco il passeggero di 34 anni che era con Francesco in sella allo scooter, è ancora tutta al vaglio degli inquirenti giunti sul posto: quello che è certo è che il mezzo è andato a schiantarsi sul guard rail della Tangenziale.



Oggi pomeriggio, l’estremo saluto a Francesco che non c’è più ma che resta nel cuore di chi lo ha voluto bene.