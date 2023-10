Catania, scippa un anziano in via VI Aprile: arrestata una 35cinquenne

È stata catturata dalle Volanti in via Aretusa

CATANIA – Scippa un ultraottantenne in via VI aprile, dopo essersi avvicinata con una scusa. Per questo le Volanti della Polizia hanno arrestato una cittadina bulgara di 35 anni, accusata di furto aggravato. La donna è stata liberata dopo la cattura.

La dinamica

La Questura di Catania lo definisce un “nuovo intervento della Polizia di Stato in difesa delle fasce più deboli della popolazione”. In realtà, si sarebbe trattato di uno scippo “atipico”: la giovane, con una scusa ha avvicinato un uomo di 83 anni. Lui non ha sospettato nulla. E all’improvviso la trentacinquenne gli ha sfilato dalle tasche il portafogli e strappato una collana dal collo.

L’arresto

Lui non si è dato per vinto, ha reagito e tentato di non farsi derubare, mentre qualcuno avvertiva il 112. Ma la giovane è riuscita a fuggire, pur non riuscendo ad arrivare lontano. La polizia l’ha rapidamente individuata in via Aretursa e l’ha arrestata. In Questura, la vittima ha sporto denuncia. La refurtiva, il portafoglio e la collanina d’oro, che erano ancora addosso alla ladra, sono stati restituiti al legittimo proprietario.