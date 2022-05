Catania, due scippi in pochi minuti: arrestato

L'uomo ha agito in centro, decisivo l'intervento dei poliziotti in moto

CATANIA – Un giovane che ha scippato una collana d’oro dal collo di una donna in via Sturzo è stato arrestato dalla polizia dopo esser stato poco dopo bloccato in via Montesano dalla nipote della vittima con l’aiuto di alcuni passanti. Poco prima aveva scippato una collana ad un’altra vittima. Ora è in carcere, dove è stato portato dopo la convalida dell’arresto.

È accaduto giovedì scorso. Insieme con la donna c’era anche la figlia, che ha avvertito dello scippo la Polizia di Stato. Addosso all’arrestato gli agenti hanno trovato sia la collana rapinata alla donna che un’altra collana d’oro spezzata in due e un ciondolo con il nome di una donna che l’uomo aveva scippato poco prima in piazza Carlo Alberto. Mentre gli agenti stavano arrestando il giovane è infatti giunta la segnalazione di questo scippo. Entrambe le collane sono state restituite alle vittime.