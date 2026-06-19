 Catania, maxi sequestro di hashish: 400 chili nel fuoristrada VIDEO
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Catania, sembravano merendine ma era hashish: maxi sequestro – VIDEO

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Si tratta di 400 chili di sostanza stupefacente
guardia di finanza
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1 min di lettura

CATANIA – Arrestato un corriere della droga, trasportava 400 chili di hashish in un fuoristrada, all’interno di scatole di cartone.

Catania, arrestato corriere della droga

I finanzieri si sono insospettiti quando hanno visto transitare il fuoristrada che aveva l’abitacolo “completamente colmo di scatole di cartone”. Il mezzo si trovava nei pressi di Augusta.

A guidarlo era un catanese, che si è mostrato subito nervoso. “Aperte le scatole – scrivono gli investigatori – gli operanti hanno rivenuto all’interno centinaia di panetti contenenti una sostanza pastosa marrone, opportunamente sigillata in cellophane, e riportanti all’esterno diversi loghi raffiguranti note marche di merendine e prodotti dolciari”.

Il narcotest

Il narcotest ha confermato che la merce trasportata era effettivamente hashish, il cui peso complessivo è stato quantificato in circa 400 chilogrammi: una volta in commercio avrebbe fruttato 3,5 milioni di euro.

Le fiamme gialle hanno sequestrato la droga e portato il catanese nel carcere di Cavadonna. 

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