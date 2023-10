Catania senza mordente, contro il Monterosi è un 1-1 che fa male

Pari esterno insoddisfacente sotto tanti punti di vista

4' DI LETTURA

CATANIA – Il Catania non brilla e si fa rimontare nel finale dal fanalino di coda Monterosi Tuscia.

Sul campo di Teramo, i rossazzurri sprecano una ghiotta opportunità per risalire la classifica al termine di un match in cui le proiezioni offensive della squadra allenata da Tabbiani lasciano a desiderare, complice forse anche l’infortunio occorso a Di Carmine nei primi minuti.



La manovra rossazzurra è lenta e sin troppo prevedibile. Dubickas ed il subentrato Bocic sono evanescenti e la traversa si oppone a quest’ultimo sulla pregevole incursione di Rapisarda. Stavolta, però, la dea bendata non si accanisce contro il Catania che passa in vantaggio grazie al più classico degli autogol firmato da Giordani al tramonto della prima frazione di gioco.

Nella ripresa, gli etnei sembrano poter gestire a piacimento la manovra ma non affondano i colpi, con il solo Chiricò che ci prova inutilmente in alcune circostanze ma con scarsa mira. Il Monterosi, rinvigorito dalle sostituzioni, intravede la possibilità di creare problemi alla retroguardia ospite: Bethers si supera respingendo la conclusione ravvicinata di Bittante ma nulla può, nei minuti di recupero, sulla staffilata di Palazzino che gela i rossazzurri.

Finisce 1-1 con infinite recriminazioni da parte dei circa 200 tifosi etnei che hanno seguito i propri beniamini in trasferta e approfondite riflessioni sulla tenuta di una squadra, il Catania, ancora una volta ben al di sotto delle aspettative.

Tabellino

Stadio “Gaetano Bonolis” – di Teramo

mercoledì 25 ottobre 2023 – ore 18,30

10^ giornata di andata – Serie C girone C – 2023-2024

MONTEROSI TUSCIA– CATANIA 1 – 1

MONTEROSI TUSCIA F.C. (3-5-2) – Mastrantonio, Di Paolantonio, Costantino (k) (dal 18°s.t. Silipo), Frediani (dal 42°s.t. Ekuban), Giordani, Fantacci (dal 34°s.t. Palazzino), Parlati, Bittante, Sini, Altobelli (dal 18°s.t. Piroli), Vano (dal 42°s.t. Di Francesco) .

A disposizione: Rigoni, Di Renzo, Verde, Cinaglia, Perrotta, Conti, Tolomello, Ferreri.

Allenatore: Roberto Taurino.

CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Bethers, Curado, Rapisarda (dal 9°s.t. Bouah), Lorenzini (k), Mazzotta, Rizzo (dal 9°s.t. Ladinetti), Zammarini, Marsura (dal 9°s.t. Castellini), Chiricò, Di Carmine (dal 9°p.t. Bocic e dal 42°s.t. Sarao)), Dubickas. A disposizione: Albertoni, Maffei, Silvestri, Quaini, Chiarella.

Allenatore: Luca Tabbiani.

Arbitro: Erminio Cerbasi di Arezzo.

Assistenti: Daljit Singh (Macerata) e Giovanni Boato (Padova).

Quarto ufficiale: Antonio Liotta (Castellamare di Stabia).

Reti: 40° p.t. autogol di Giordani (MOT); 47°s.t. palazzino (MOT)

Cronaca

Primo tempo (0-1)

5° conclusione centrale di Costantino;

9° s’infortuna Di Carmine: lo sostituisce Bocic;

13° palla-gol per il Monterosi: il diagonale di Costantino sibila di poco a lato;

17° Di Paolantonio anticipa Dubickas ben servito da Bocic;

24° sugli sviluppi di un corner… Chiricò svirgola e Dubickas cicca il pallone concludendo debolmente da ottima posizione;

26° Monterosi pericoloso: Bethers respinge con i pugni il tentativo di Parlati;

28° gran tiro, dalla distanza, di Di Paolantonio con Bethers bravo a bloccare a terra;

30° traversa colpita dal Catania: Rapisarda fila via sulla destra e… sul suo cross… Bocic devia da distanza ravvicinata ma il pallone picchia contro la parte interna della trasversale della porta laziale e torna in campo!

34° spiovente, su punizione, di Rizzo: Mastrantonio alza in angolo;

35° sul cross dalla bandierina… Mastrantonio esce a vuoto ma Rapisarda calibra male il colpo di testa;

40° Catania in vantaggio: sul cross (punizione) di Chiricò…Giordani spedisce di testa nella sua porta, firmando il più classico degli autogol. 0-1 !

45° concessi 2 minuti di recupero;

Secondo tempo (1-1)

1° sugli sviluppi di un calcio di punizione… velenoso diagonale di Sini che finisce di poco a lato;

6° conclusione al volo di Bocic che spreca da buona posizione;

7° Curado chiude bene su vano lanciato a rete;

9° s’infortuna anche Marsura: al suo posto entra Castellini; nel Catania subentrano anche Bouah e Ladinetti al posto di Rapisarda e Rizzo;

13° Dubickas va via in contropiede ma poi tira alto;

15° Bethers esce tempestivamente… anticipando gli avversari;

18° nel Monterosi Tuscia, Piroli e Silipo sostituiscono Altobelli e Costantino;

25° sugli sviluppi di un calcio di punizione… Chiricò calcia dal limite ma Mastrantonio riesce a deviare in angolo!

34°nel Monterosi Tuscia, palazzino subentra a Fantacci;

35° Chiricò ci prova alla sua maniera ma, stavolta, il suo tiro a giro non inquadra lo specchio della porta avversaria;

37° incursione di Silipo che calcia fuori;

38° dopo lo scambio con Chiricò… botta violenta di Bouah respinta dal portiere avversario;

41° Bethers salva il Catania respingendo la conclusione ravvicinatissima di Bittante!

42° nel Catania, Sarao rileva Bocic,

42° nel Monterosi Tuscia, Di Francesco ed Ekuban sostituiscono Vano e Frediani;

44° Chiricò da vicinissimo al raddoppio ma la sua conclusione finisce a lato di poco;

45° concessi 4 minuti di recupero;

47° pareggio del Monterosi Tuscia: Palazzino gela il Catania con un gran tiro dal limite dell’area sulla corta respinta di Lorenzini: 1-1 !

49° finisce in parità!



[Foto Catania FC]