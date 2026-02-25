 Catania, il sequestro di 2 mila prodotti della Finanza alla fiera
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Catania, sequestrati 2 mila prodotti contraffatti alla fiera VIDEO

Scattata una denuncia
GUARDIA DI FINANZA
di
1 min di lettura

CATANIA – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato circa 2 mila prodotti. È accaduto nel corso di controlli effettuati in via Teocrito. Nei pressi del mercato della ‘fera o luni’.

Catania, il sequestro alla Fiera

I finanzieri del I Gruppo Catania hanno sottoposto a controllo un’attività di commercio al dettaglio ambulante, di cui eè titolare un uomo originario del Bangladesh. Rinvenendo e sottoponendo a sequestro – come detto – circa 2 mila tra accessori per smartphone, portachiavi, cuffie, cover e giocattoli, raffiguranti o riproducenti i modelli registrati di noti marchi commerciali (Apple, JBL, Lilo e Stitch, Super Mario, Pokemon, Nike, Adidas, Gucci, Louis Vuitton, Labubu).

L’uomo è stato denunciato a piede libero per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI