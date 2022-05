Catania: sequestrato centro estetico abusivo, titolare denunciata

Per certi trattamenti è necessaria un'autorizzazione sanitaria e formazione professionale.

1' DI LETTURA

CATANIA – Un centro estetico abusivo è stato coperto a Catania dai carabinieri del Nas. La titolare è stata denunciata per esercizio abusivo della professione sanitaria perché sprovvista di titoli professionali e per aver avviato un’attività medico-estetica senza autorizzazione sanitaria.

I militari hanno sequestrato la struttura insieme ad apparecchiature per trattamenti di criolipolisi, a due dispositivi medici ad azione biorivitalizzante e a due confezioni di siringhe per trattamenti medico-estetici per il cui utilizzo è richiesta una specifica autorizzazione sanitaria e formazione professionale.

L’operazione rientra in una campagna condotta su tutto il territorio nazionale dai carabinieri del Nas d’intesa con il Ministero della Salute per verificare le corretta erogazioni delle prestazioni di medicina estetica.

In Italia sono state ispezionate complessivamente 793 strutture tra centri estetici e studi medici estetici e rilevati 110 obiettivi non conformi che hanno portato alla denuncia complessivamente di 33 titolari ed operatori e a sanzioni amministrative per 187mila euro.