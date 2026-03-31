Catania, sgomberata l’ex palestra di piazza Lupo: area destinata a verde

L'immobile di proprietà del Comune sarà demolito

CATANIA – Massiccio schieramento di forze dell’ordine per lo sgombero della Palestra Lupo, centro sociale antagonista alle spalle del Teatro Massimo Bellini e la facoltà di Scienze Politiche.

L’area sarà abbattuta e diventerà un parcheggio e ci sarà anche una piccola area verde. Le proteste erano in corso da giorni. Una vasta area del centro cittadino è attualmente interdetta al traffico.

L’operazione interforze è stata coordinata dalla Questura. La struttura era ‘sorvegliata’ all’esterno da alcuni giovani che non si sono opposti e sono stati identificati dalla Digos.

Sul posto si sono radunati dei manifestanti.