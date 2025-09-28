Catania, sicurezza e controlli a tappeto nei luoghi della movida

Giro di vite su parcheggiatori abusivi e infrazioni al codice della strada

CATANIA – Articolato servizio di controllo interforze, disciplinato con ordinanza del Questore di Catania. Sulla scorta delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Controlli nei luoghi della movida

Con queste finalità sono stati realizzati presidi e posti di controllo non solo nel centro storico cittadino, con particolare attenzione a piazza Bellini e diverse vie. Sangiuliano. Coppola. Teatro Massimo. San Gaetano alla Grotta. Santa Filomena. Gemmellaro. Ed ancora piazza Università. Stesicoro. Le vie Etnea, del Rotolo. Ma anche nelle piazze Europa, Nettuno Mancini Battaglia e poi via Acicastello.

Complessivamente, nel corso della sera e della notte, sono state identificate dalle pattuglie poste a disposizione della sala operativa della Questura 330 persone, di cui 80 con precedenti penali, e sono stati controllati 170 veicoli, tra auto e moto.

Giro di vite sul codice della strada

In merito ai controlli stradali, elevate 10 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Specificamente 5 per assenza della copertura assicurativa. Tre per guida di ciclomotori senza il casco protettivo. Due per assenza della revisione periodica.

Di conseguenza, i relativi mezzi sono stati sottoposti alle sanzioni accessorie. Cinque sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, 3 a fermo amministrativo e 2 sono stati sospesi dalla circolazione. Inoltre, sono stati sanzionati numerosi automobilisti che avevano parcheggiato, nella zona del centro storico. Le loro auto in divieto di sosta, ostacolando il passaggio dei pedoni e degli altri automobilisti.

Contrasto ai parcheggiatori abusivi

Continua senza sosta la particolare attenzione rivolta al fenomeno dei parcheggiatori abusivi non solo nella zona del centro storico, ma anche in quella del lungomare. In totale ne sono stati fermati e sanzionati 6, tutti catanesi. In particolare, un 43enne e un 33enne in via Dusmet, un 39enne nei pressi del corso Sicilia, un 35enne in via Santa Maria la Grande e un 47enne e un 34enne in via Lavandaie.

Nei confronti di 4 di loro i poliziotti hanno proceduto anche alla denuncia in stato di libertà per la violazione del Dacur. Provvedimento con il quale il Questore di Catania ha fatto loro divieto di stazionare nelle zone ove sono stati sorpresi più volte ad esercitare l’attività abusiva di parcheggiatore. Contestualmente si è proceduto nei loro confronti al sequestro delle somme illecitamente guadagnate.

Lo spiegamento dei carabinieri

Analoghi controlli sono stati svolti dall’Arma dei Carabinieri. Che ha impiegato equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania. È stato messo in campo un dispositivo composto da pattuglie dinamiche, militari a piedi e Carabinieri con etilometro e drug-test.

Controlli effettuati nella zona del centro storico e, in particolare, Piazza Federico di Svevia, Piazza Currò e aree limitrofe, dove i militari dell’Arma sono stati impegnati in un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa.

Complessivamente, sono state identificate 108 persone, delle quali una è stata deferita in stato di libertà, e controllati 48 veicoli, di cui 9 sono stati sottoposti a sequestro/fermo amministrativo.

Per quanto riguarda le violazioni al Codice della Strada, elevate 41 contestazioni per un importo complessivo di circa 47 mila euro e sono stati decurtati 105 punti patente.

Divieti di sosta

L’azione di contrasto, oltre ai divieti di sosta e sosta sulle strisce pedonali, ha prevalentemente colpito quei comportamenti irresponsabili di guida. In particolare, 7 catanesi sono stati sanzionati amministrativamente per “guida senza patente poiché mai conseguita” e 2 con patente diversa da quella necessaria per il mezzo che conducevano.

Tra le varie contravvenzioni, anche 3 per mancata revisione periodica e 8 per mancanza di copertura assicurativa. Inoltre, 11 centauri sono stati sanzionati per il mancato utilizzo del casco protettivo.

Guida in stato di ebrezza

Riguardo ai servizi di prevenzione del fenomeno della guida sotto l’effetto di alcool e stupefacenti, organizzata una serie di posti di controllo nel centro storico da parte di diverse pattuglie del Nucleo Radiomobile. Verifiche con l’etilometro che hanno interessato 16 conducenti, di cui 3 nella fascia d’età tra i 18 ed i 22 anni, 2 in quella tra i 23 e 27 anni, 4 in quella tra i 28 ed i 32 anni ed il resto oltre i 32 anni, un 43enne di Paternò è stato deferito all’autorità giudiziaria. Poiché trovato al volante in stato di ebrezza. Nella circostanza, l’autovettura è stata affidata a una ditta specializzata e la patente ritirata.