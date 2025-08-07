Catania, il sindaco presenta la relazione annuale: “Serve fiducia”

Trantino in aula con la giunta

CATANIA – “Il futuro ha molti nomi: per i deboli è l’irraggiungibile, per i timorosi l’ignoto, per i coraggiosi è l’opportunità”. Con una citazione di Victor Hugo, il sindaco Enrico Trantino ha aperto mercoledì 6 agosto la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, presentata in Consiglio comunale alla presenza dell’intera giunta.

Davanti all’aula presieduta da Sebastiano Anastasi, il primo cittadino ha illustrato un documento di 73 pagine che sintetizza l’attività amministrativa del secondo anno di mandato. “Traccia una visione di città tutta incentrata sul nostro unico datore di lavoro che è Catania – ha detto –. Non si può governare seguendo soltanto ciò che la città si aspetta, ma bisogna avere il coraggio di proporre scenari nuovi”.

“Comune fuori dal dissesto? Lo capiremo tra fine anno e il 2026”

Al centro dell’analisi il tema del risanamento finanziario. “Il problema principale resta quello degli equilibri di bilancio. Ma il risanamento non è solo un’operazione tecnica: è un atto politico e morale. Entro fine anno o all’inizio del 2026 capiremo se il Comune potrà dirsi definitivamente fuori dal dissesto”, ha spiegato Trantino, parlando del lavoro in corso da parte dei dirigenti per “correggere la corsa di un treno che spesso rischia di deragliare”.

Ampio spazio è stato dedicato ai progetti avviati nei diversi settori dell’amministrazione, con particolare attenzione alle nuove generazioni. “Un sociologo americano disse che il politicante guarda alla propria riconferma, lo statista alle prossime generazioni. Non sono uno statista, ma se seguissimo questa indicazione saremmo più accorti nell’impegno che ci viene affidato”.

I capitoli della relazione

La relazione è articolata in una serie di indirizzi tematici: dal “dovere del risanamento” al “rispetto delle regole”, dai giovani all’ambiente, dai cantieri alla pianificazione urbana, con un focus su cultura, sport, inclusione, beni confiscati e “una nuova alleanza civica” per il decoro.

“Crediamo un po’ di più in noi stessi e questa città sarà stupenda – ha concluso Trantino –. Vi chiedo fiducia non in me, ma in Catania, che è sempre stata più forte delle avversità”.

Nel corso della seduta, l’aula ha approvato anche il nuovo regolamento per l’utilizzo dell’aula consiliare “Giovanni Verga” e una delibera di variazione al bilancio 2025-2027. Sono intervenuti in aula i consiglieri Orazio Grasso, Maurizio Caserta, PierMaria Capuana, Gianina Ciancio, Erio Buceti, Paola Parisi, Graziano Bonaccorsi, Andrea Barresi e Damien Bonaccorsi.