Catania, smantellata piazza di spaccio: sei arresti

Nel quartiere San Cristoforo

CATANIA – Una piazza di spaccio di sostanze stupefacenti del quartiere San Cristoforo è stata smantellata a Catania dai Carabinieri del comando provinciale etnea, che hanno arrestato sei pusher, compresi tre minorenni. Gli arrestati sono cinque italiani – un 20enne, un 18enne, un 17enne e due 16enni – e un 43enne originario del Senegal.

Per i maggiorenni è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per i minorenni, dopo la convalida del loro arresto, l’affidamento a una comunità. Le basi operative dello smistamento al dettaglio della droga era in due appartamenti: uno era protetto da una porta blindata e monitor i carabinieri hanno bloccato il senegalese, il 20enne e il suo cugino di 16 anni e sequestrato alcune dosi di cocaina- crack pronte per essere venduto , due bilancini di precisione, annotazioni con nomi e cifre, materiale usato per il confezionamento delle dosi, un bruciatore a gas portatile per la preparazione dello stupefacente.

Sequestrati anche 1.880 euro in contanti. Nell’altro immobile i militari hanno sorpreso un 18enne e due 16enn, che hanno tentato la fuga attraverso i tetti, ma sono stat ibloccati. Il maggiorenne ha tentato di disfarsi di tre buste di marijuana ‘amnesia’ per un peso di 150 grammi, 25 grammi di crack, diverse dosi di cocaina, una competizione calibro 38 speciale, 85 euro in contanti, due bilancini di precisione, materiale per confezionare la droga, 3 buste contenenti marijuana del tipo amnesia per un peso complessivo di 150 grammi, 25 grammi di crack e kit che i pusher regalano ai consumatori contenenti filtri, cartine e accendino.