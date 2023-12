Catania-Sorrento a porte chiuse: si tenta il ricorso al Tar

La risposta arriverà nelle prossime ore

CATANIA – La decisione della Prefettura è stata in linea con quella dell’Osservatorio nazionale: Catania-Sorrento (in programma lunedì sera), così come spiegato nelle scorse ore, è stato deciso che si giocherà a porte chiuse. Gli etnei pagano l’assalto al pullman dei sostenitori del Pescara, da parte di alcuni facinorosi, poco prima dell’inizio del match di mercoledì scorso in Coppa Italia. Al contempo, è stata vietata ai tifosi rossoazzurri al successiva trasferta a Benevento.

Tuttavia, i dirigenti del Catania provano, in extremis, a far sì che il provvedimento possa essere stoppato.

La nota del Catania Fc

Si legge, infatti, in una nota diffusa alla stampa: “Il Catania Football Club rende noto di aver depositato oggi presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione di Catania, ricorso in via d’urgenza finalizzato all’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento che dispone la disputa della gara Catania-Sorrento in assenza di spettatori”.

La decisione del Tar dovrebbe arrivare nella stessa mattinata di domani, lunedì.