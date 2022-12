Catania sotto tono: prima caduta in campionato

Contro il Santa Maria del Cilento un match giocato ben al di sotto delle aspettative dalla formazione di mister Giovanni Ferraro.

4' DI LETTURA

CATANIA. Prima o poi doveva accadere: il Catania segna il passo alla penultima giornata del girone d’andata ed esce sconfitto dal terreno di gioco del Santa Maria del Cilento al termine di un match giocato ben al di sotto delle aspettative dalla formazione allenata da Giovanni Ferraro. Il tecnico ha dovuto rinunciare al febbricitante Rapisarda a capitan Lodi ed al bomber Jefferson, affidando le chiavi del centrocampo al rientrante Rizzo affiancato da Palermo. In attacco, De Luca si è dimostrato piuttosto evanescente al fianco di Sarao. Eppure la squadra etnea non aveva iniziato male, recriminando anche per la mancata concessione di un penalty dopo la deviazione, con un braccio, di Johnson sulla conclusione di Giovinco. Ma al primo, più convinto affondo, i padroni di casa sbloccano il risultato grazie allo stacco aereo di Bonanno che approfitta, nel migliore dei modi, dell’avventata uscita di Bheters siglando l’1-0. La gioia dei campani dura, però, pochissimo perché Palermo risolve opportunamente una mischia, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e spedisce in rete il pallone del momentaneo pareggio.



Nella ripresa, il Catania opera subito tutti i cambi ma la manovra rossazzurra resta poco fluida e poco produttiva. Sarao, Chiarella e Sarno non riescono a sfondare e, su un rapido capovolgimento di fronte, è il Santa Maria del Cilento a trovare il gol decisivo grazie alla caparbietà del neo entrato Tandara che beffa, da terra, l’intera retroguardia rossazzurra. Il Catania accusa il colpo e non riesce a manovrare, affidandosi ai lanci lunghi che producono solo una grande opportunita’… sprecata da Sarao che manda alto di testa a due passi dalla linea bianca. Al triplice fischio del modesto direttore di gara, grande esultanza per mister Di Gaetano e company che infliggono la prima sconfitta stagionale ad Catania che ha, evidentemente, perso lo smalto sciorinato sino a qualche settimana addietro. L’occasione di un pronto riscatto… già mercoledì prossimo al “Massimino” contro il Trapani.

Tabellino

Stadio “Antonio Carrano” di Santa Maria di Castellabate

domenica 18 dicembre 2022 – ore 14,30

16^ giornata di andata – Serie D girone I 2022-2023

SANTA MARIA CILENTO – CATANIA

2 – 1

SANTA M. CILENTO (3-4-3)– Grieco, Ferrante, Johnson (dal 29°s.t.Ielo), Diop, Bonanno (dal 9°s.t. Tandara), Mancini (dal 36°s.t. Ventura), Morlando, Maio, Pane (dal 15°s.t. De Leonardis), Coulibaly (k), Catalano (dal 43°s.t. Campanella).

A disposizione: Guerra, D’Avella, D’Auria, Parisi.

Allenatore: Francesco Di Gaetano.

CATANIA – 4-3-3Bethers, Boccia (dal 1°s.t. Chiarella), Ferrara (dal 1°s.t. Somma), De Luca (dal 6°s.t. Russotto), Rizzo (k), Palermo, Vitale (dal 1°s.t. Lubishtani), Lorenzini, Castellini, Giovinco (dal 15°s.t. Sarno), Sarao.

A disposizione: Groaz, Di Grazia, Forchignone, Bani.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

Arbitro: Michele Maccorin di Pordenone.

Assistenti: Carlo De Luca (Merano) e Badreddine Mamouni (Tolmezzo).

Indisponibili: Rapisarda, Lodi (CT).

Note: giornata di sole, tifosi del Catania assenti perché è stata loro vietata la trasferta.

Reti: 36°p.t. Bonanno (SMC); 39°p.t. Palermo (CT); 31°s.t. Tandara (SMC).

Ammoniti: Vitale (CT); Pane (SMC); Palermo (CT); Ferrara (CT); Coulibaly (SMC).

primo tempo (1-1)

2° Giovinco lancia De Luca che viene anticipato;

5° Vitale calcia fuori dalla distanza;

6° De Luca non sfrutta un assist di Sarao;

22°Sarao tira sull’esterno della rete;

36° Santa Maria Cilento in vantaggio: uscita a vuoto di Bheters… anticipato da Bonanno che devia in rete di testa: 1-0 !

39° pareggio del Catania: gran mischia sullo spiovente dalla bandierina… risolta da Palermo che spedisce in rete: 1-1 !

42° Catalano manda fuori di pochissimo;

45° concessi 2 minuti di recupero;

47° il primo tempo si conclude in parità.

secondo tempo (2-1)

1° tripla sostituzione nel Catania: Chiarella, Somma e Lubishtani subentrano a Boccia, Ferrara e Vitale;

6° nel Catania, Russotto prende il posto di De Luca;

8° azione personale di Russotto che poi tira fuori;

9° nel Santa Maria Cilento, Bonanno lascia il posto a Tandara;

15° nel Catania, Sarno sostituisce Giovinco;

15° nel Santa Maria del Cilento, De Leonardis rileva Pane;

21° insidioso tiro-cross di Johnson che no viene deviato da nessuno;

23° intervento dubbio su Sarao in piena area: l’arbitro lascia proseguire;

25° Morlando rischia una clamorosa autorete: il suo colpo di testa all’indietro manda il pallone fuori di pochissimo!

29° nel Santa Mario Cilento, Ielo sostituisce Johnson;

31° Santa Maria del Cilento in vantaggio: incertezza della difesa rossazzurra e Tandara riesce a spingere in rete su una corta respinta: 2-1 !

36° nel Santa Maria Cilento, Mancini sostituisce Ventura;

40° sul cross di Sarno… Sarao manda alto di testa da due passi;

43° nel Santa Maria del Cilento, Catalano lascia il posto a Campanella;

45° concessi 5 minuti di recupero;

48° tiro-cross di Sarno deviato in corner;

49° Castellini salva dopo l’uscita sulla trequarti di Bheters;

51° il Catania perde la prima partita della stagione!