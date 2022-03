Catania sottotono nonostante Mancini: col Campobasso è 1-1

Rossazzurri attesi adesso da due trasferte consecutive: domenica a Foggia e mercoledì prossimo ad Avellino in occasione del recupero

CATANIA – Fallito l’assalto alla zona play-off, almeno per adesso! I rossazzurri non confermano la verve sciorinata in altre occasioni e si fanno rimontare da un coriaceo Campobasso che, nella ripresa, rintuzza l’iniziale vantaggio dei padroni di casa.

Nel giorno in cui Benedetto Mancini si presenta, la formazione allenata da Francesco Baldini non riesce a centrare la terza vittoria di fila malgrado le ottime premesse. Il bomber Moro, “negativizzatosi” in extremis, gioca dal primo minuto ma non mette in mostra la sua solita brillantezza.

Il Catania, tuttavia, sblocca subito il risultato con il velocissimo Russini, abile a rubar palla sulla trequarti ed a filare via verso l’1-0 ! Ma il vantaggio non sprona più di tanto i rossazzurri, sembrati un po’ stanchi e non all’altezza di precedenti prestazioni. Il primo tempo non offre, poi, particolari emozioni, se si eccettua un colpo di testa di Rosaia finito a lato ed un millimetrico anticipo su Moro nel momento di calciare in porta.

Il Campobasso si dimostra formazione quadrata, soprattutto a centrocampo, ed in avvio di ripresa trova il pareggio in maniera anche un po’ fortunosa: sulla percussione centrale dell’ex Rossetti, il pallone –toccato da due difensori etnei- schizza sui piedi di Bontà che fulmina Sala con una bordata che manda il pallone a picchiare sotto la traversa prima di insaccarsi. Il Catania, diretto da un Rosaia migliore in campo, si riversa in avanti a caccia dei tre punti ma, nonostante le varie sostituzioni, i rossazzurri non riescono a sfondare malgrado gli ospiti restino il 10 uomini dalla mezzora per il doppio giallo comminato a Pace.

Biondi e Russotto non colgono l’attimo fuggente ad un passo dalla porta e la direttrice di gara sorvola su qualche azione dubbia in piena area. Inevitabile l’1-1 finale che ridimensiona le ritrovate velleità dei rossazzurri, attesi adesso da due trasferte consecutive: domenica a Foggia e mercoledì prossimo ad Avellino in occasione del recupero.

CATANIA – CAMPOBASSO 1-1

CATANIA (4-3-3) – Sala, Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Zanchi, Rosaia (k) (dal 44°s.t. Izco), Cataldi (dal 16°s.t. Provenzano), Greco, Biondi (dal 44°s.t. Bianco), Moro (dal 16°s.t. Russotto), Russini (dal 29°s.t. Russo).

A disposizione: Stancampiano, Coriolano, Pino, Ercolani, Claiton, Ropolo, Piccolo.

Allenatore: Francesco Baldini.

CAMPOBASSO (4-3-1-2) – Raccichini, Fabriani (dal 32°s.t. Sbardella), Menna, Dalmazzi, Pace, Tenkorang (dal 42°s.t. Nacci), Persia, Bontà (k), Caldellori, Rossetti (dal 23°s.t. Bolsius), Liguori (dal 32°s.t. Vanzan).

A disposizione: Coco, Martino, Ladu, Markaj, Di Francesco.

Allenatore: Mirko Cudini.

Arbitro: Maria Marotta di Sapri.

Assistenti: Alex Cavallina (Parma) e Marco Croce (Nocera Inferiore).

IV Uomo: Federico Longo (Paola).

Reti: 4°p.t. Russini (CT); 6°s.t. Bontà (CB).

Ammoniti: Zanchi (CT); Pace (CB); Rosaia (CT); Menna (CB); Russotto (CT).

Espulsi: Pace (CB) al 32°s.t.

Squalificati: Sipos (2), Pinto, Simonetti (CT); Magri (CB).

Diffidati: Provenzano, Russotto, Sala, Moro (CT); Bontà, Pace, Raccichini, Rossetti, Sbardella (CB).

Primo tempo (1-0)

2° Russini, dal limite, manda il pallone di poco alto;

4° Catania in vantaggio: errato disimpegno sulla trequarti di Tenkorang, Russini anticipa Fabbriani e fila via verso la porta molisana… battendo Raccichini con un preciso rasoterra: 1-0 !

8° Rossetti sfiora l’incrocio dei pali con una conclusione dal limite dell’area;

11° sforbiciata di Russini ben indirizzata in porta ma… contrata da un difensore;

15° sul cross di Zanchi… colpo di testa di Rosaia che manda il pallone di poco a lato;

24° Monteagudo atterra Liguori al limite dell’area etnea: la punizione di Rossetti finisce in fallo laterale;

42° ripartenza di Zanchi che serve l’accorrente Moro… anticipato da un difensore avversario al momento di concludere;

45° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio.

Secondo tempo (1-1)

4° azione insistita del Campobasso, finalizzata da un tiro alto di Liguori;

6° pareggio del Campobasso: sull’incursione di Rossetti, un rimpallo favorisce Bontà che scaraventa il pallone sotto la traversa: 1-1 !

16° nel Catania, Russotto e Provenzano subentrano a Moro e Cataldi;

23° nel Campobasso, Bolsius rileva Rossetti;

24° Catania vicino al nuovo vantaggio: sul cross di Albertini, Biondi manda fuori di testa da ottima posizione!

29° nel Catania, Russo prende il posto di Russini;

31° Campobasso in 10 uomini: doppia ammonizione comminata a Pace;

32° nel Campobasso, Vanzan e Sbardella sostituiscono Liguori e Fabriani;

41° Russotto manca la comoda deviazione sul cross radente di Albertini;

42° nel Campobasso, Nacci rileva Tenkorang;

44° nel Catania, Rosaia e Biondi lasciano il posto a Izco e Bianco;

45° concessi 4 minuti di recupero;

48° ammonito Russotto: era diffidato e sarà squalificato;

49° finisce 1-1 !