Catania, le Sp 194 e 104 ricettacolo di rifiuti: esposto in Procura

Prosegue l'opera degli "zozzoni" che scaricano di tutto

CATANIA – Un tappeto di rifiuti. Una discarica abusiva alimentata quotidianamente lungo le strade provinciali 194 e 104. Siamo nel lembo di terra esterno al perimetro della Zona industriale. I proprietari dei campi che si trovano lungo le due arterie stradali hanno segnalato più volte l’abbandono indiscriminato di immondizia lungo le carreggiate.

Una storia tutt’altro che nuova sul territorio etneo. Della quale abbiamo reso conto già in altre circostanze nel recente passato. Un modo di operare clandestino di chi si libera impunemente di ogni cosa scaricando direttamente sull’asfalto. La segnalazione è stata raccolta dalle Guardie Giurate Venatorie Ittiche Ambientali e Antincendio in servizio presso l’E.P.S.

Da lì, il sopralluogo e la denuncia alla Procura della Repubblica di Catania. Corredato da una sfilza di scatti fotografici impietosi. E che immortalano l’ennesimo scempio ambientale di chi non si fa alcuno scrupolo a inquinare strade e aperta campagna.

“Tutta l’area trasformata in un luogo di scarico, deposito incontrollato, ricettacolo di rifiuti speciali e pericolosi – si legge nell’esposto -. Rifiuti di ogni genere, documenti sanitari, frigoriferi, materiale di risulta, mobili di legno. Restano rifiuti di ogni genere bruciati, bidoni di plastica, materiale edile, cartoni, lastre di eternit, varia plastica, rifiuti di ogni tipo.

Durante l’ispezione e le attività di accertamento effettuati dei rilievi fotografici dei luoghi e dei rifiuti abbandonati”. Durante l’ispezione, tra i rifiuti trovati anche dei documenti personali appartenenti due distinte persone residenti a Catania e provincia.

Nell’esposto si chiede anche di “valutare eventuali provvedimenti anche di natura urgente e cautelare per impedire il protrarsi della preoccupante situazione criminosa sopra descritta. Che determina danno grave e irreparabile all’ambiente ed alla salute”.