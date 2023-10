Catania, spaccio di eroina a Picanello: arrestati padre e figlio

Operazione della Squadra Mobile

CATANIA – La polizia scopre una base della spaccio di eroina in una casa di Picanello e arresta due persone. Sono padre e figlio, R.G. e G.G., rispettivamente di 61 e 38 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I due sono stati posti agli arresti domiciliari nel corso di un’operazione della Squadra Mobile di Catania e dal Commissariato di Adrano. Il padre è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale.

L’avvio dell’indagine

Tutto è partito a seguito della perquisizione svolta dalla polizia a Picanello. Secondo gli investigatori, quella casa sarebbe stata utilizzata come base dello spaccio. Ad accertarlo erano stati i poliziotti del Commissariato di Adrano, che avevano documentato una cessione di droga, da parte del trentottenne.

Il sequestro

Una volta entrati, gli agenti hanno trovato il padre, che aveva cinque involucri in un piccolo astuccio di plastica, contenenti in tutto due grammi e mezzo di eroina. A casa invece, in un bicchiere coprifili del lampadario della cucina, sono stati trovati altri 30 involucri, con apice termo saldato, contenenti 16 grammi e mezzo di eroina. Si tratta di un peso lordo ovviamente, Altro mezzo grammo sarebbe stata custodita nel marsupio del figlio.

Per questo i due sono stati arrestati e poi posti ai domiciliari, misura che è stata già convalidata e mantenuta dal Gip. La droga è stata sequestrata