Spiagge libere e San Giovanni Li Cuti attrezzati con sedie anfibie 

Una iniziativa a favore delle persone con disabilità

CATANIA – Da oggi le spiagge libere numero uno e numero tre della Plaia e il solarium di San Giovanni Li Cuti sono provvisti di sedie anfibie e strumenti per consentire la balneazione alla persone con disabilità.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla sinergia tra l’Amministrazione comunale, l’associazione Catania Più Attiva, il Centro Ortopedico Siciliano e il Liceo statale Giuseppina Turrisi Colonna. Alla base della collaborazione c’è il contratto di comodato d’uso gratuito promosso dall’avv. Francesco Sanfilippo con Catania Più Attiva per la consegna al Comune dei vari presidi di mobilità da mettere a disposizione di chi ne ha bisogno.

“Ringraziamo Catania Più Attiva e l’avvocato Sanfilippo – ha detto l’assessore al Mare Andrea Guzzardi – per avere coinvolto diverse realtà e sensibilità in questo importante e necessario progetto che consentirà a tutti, senza ‘barriere’ e ostacoli, di accedere al nostro mare e godere della stagione estiva in un clima di piena condivisione”.