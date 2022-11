Catania Ssd, il 5% ricavato dagli abbonamenti per iniziative sociali

"Il Catania per Catania”: proposte ad info@cataniassd.com entro il 30 novembre.

CATANIA. Come annunciato lo scorso 24 settembre, Catania SSD destinerà il 5% del ricavato della campagna abbonamenti 2022/23 al finanziamento di progetti di rilevanza sociale.

Proposte e richieste in tal senso, articolate nel dettaglio e provenienti dal mondo delle associazioni e da tutte le realtà attive in ambito solidale e potenzialmente interessate, dovranno essere inviate all’indirizzo info@cataniassd.com entro e non oltre il 30 novembre.

Nell’ottica della diffusione di un messaggio sociale da condividere e rilanciare, seguirà una conferenza stampa per illustrare i dettagli dell’impegno comune.



Il direttore generale Luca Carra spiega: “D’intesa con il presidente Pelligra, il vice presidente Grella e il consigliere di amministrazione Caniglia, coinvolgeremo nella scelta dei progetti da sostenere anche personaggi di primo rilievo e massima autorevolezza nei vari ambiti della vita cittadina, perché il senso dell’iniziativa “Il Catania per Catania” non è soltanto legato al fondamentale aspetto benefico ma anche ai concetti di partecipazione, integrazione e inclusione. Sicuramente, prevediamo, giungeranno molti contributi e suggerimenti: non sarà quindi possibile soddisfare tutte le necessità evidenziate ma potremo tenere in considerazione i documenti ricevuti anche per lo sviluppo di future attività analoghe. Il Catania ribadisce il ringraziamento agli abbonati, che con la loro straordinaria adesione alla campagna “Melior de cinere surgo” si rendono protagonisti di questa iniziativa”.

(Foto Catania Ssd)