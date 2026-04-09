 Catania, stalking e violenza sessuale ad una commessa: arrestato
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Catania, stalking e violenza sessuale: 70enne in manette

stalking e violenza sessuale
Si trova agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico
POLIZIA
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1 min di lettura

CATANIA – Un 70enne è stato arrestato dalla polizia e posto ai domiciliari, con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico, per violenza sessuale e atti persecutori.

Nei suoi confronti gli agenti del commissariato di Acireale hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Gip di Catania su richiesta della Procura del capoluogo etneo.

I tentati abusi

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe tentato di abusare e avrebbe più volte molestato una commessa di cui si era invaghito, ma sempre respinto. Una volta la vittima sarebbe riuscita a sottrarsi al 70enne urlando e richiamando l’attenzione dei colleghi che sono accorsi in sua difesa, facendo desistere l’uomo che è fuggito.

L’indagato avrebbe poi avuto atteggiamenti persecutori nei confronti della donna, costretta più volte a chiedere l’intervento della polizia. 

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