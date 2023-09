Catania, Stazione Milo-Parcheggio Santa Sofia: il servizio navetta

Lunedì 9 ottobre ci sarà la corsa inaugurale

CATANIA – Università, Comune, Policlinico e Fce siglano un’intesa per snellire il traffico in direzione della Città universitaria e promuovere l’uso dei mezzi pubblici. Corsa inaugurale lunedì 9ottobreAlleanza tra Università, Comune di Catania, Azienda ospedaliera Policlinico-San Marco e Fce per snellire il traffico su via Santa Sofia e migliorare l’accessibilità intorno al Polo UniversitariodellaCittadella, area urbana nella quale sono presenti attività che ogni mattina attraggono una notevole mole di auto private, prevalentemente attribuibili all’utenza universitaria e sanitaria.

L’Ateneo, su impulso del rettore Francesco Priolo, ha pertanto promosso un importante accordo di cooperazione tra i vari soggetti istituzionali, che integra e rafforza quelli già esistenti da alcuni anni, finalizzato a potenziare il trasporto di collegamento dalla stazione “Milo” della metropolitana cittadina fino al Parcheggio Santa Sofia di via Zenone (1700 stalli, di proprietà dell’Università ma in gestione alla Fce). La frequenza degli autobus navetta verrà pertanto intensificata soprattutto negli orari di punta, con almeno 60 corse giornaliere, la copertura dei costi del servizio sarà a cura dell’Università, del Policlinico-San Marco e della stessa Fce.

La corsa inaugurale è stata già fissata per lunedì 9 ottobre, alle 8 del mattino. L’intesa è stata approvata nei giorni scorsi dal Cda dell’Università che ha dato mandato al Direttore generale Giovanni La Via affinché vengano presto sottoscritti gli accordi operativi. Per il Comune di Catania questa iniziativa assume carattere strategico, sia perché promuove l’uso virtuoso del trasporto pubblico, sia per la rilevanza urbanistica del Polo Santa Sofia.

Il compito dell’amministrazione cittadina sarà quindi di adottare misure straordinarie per il contrasto alla sosta illegale nella viabilità interessata, installare sistemi avanzati per la sicurezza dei pedoni (ad es. attraversamenti pedonali di tipo“smart”) e per il controllo della velocità veicolare, con forme di sanzionamento automatico delle infrazioni.

Questo nuovo accordo si aggiunge quindi alla recente convenzione con Amts e Fce che permette, anche per l’anno accademico 2023-24, a tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Università di Catania di sottoscrivere l’abbonamento annuale ai trasporti urbani bus e metro alla tariffa agevolata di 20euro, richiedendolo on line sul Portale studenti fino al 31 ottobre e utilizzandolo tramite l’app FceCatania. Le agevolazioni riguardano anche gli studenti Erasmus presenti a Catania, che possono ottenere un abbonamento integrato di durata trimestrale, al costo di 15 euro, e il personale dell’Ateneo, che può avere accesso all’abbonamento annuale al costo ridotto di 90 euro.