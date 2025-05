Catania, riparte lo Street control. Trantino: “Rispettare le regole”

Ecco le strade interessate dai controlli

CATANIA – Il comando della polizia municipale di Catania, diretto da Diego Peruga, ha programmato per la prossima settimana, da lunedì 19 a sabato 24 maggio, una serie di controlli straordinari con il dispositivo Street control per “migliorare la sicurezza stradale, tutelare gli utenti deboli della strada, rendere più fluida la circolazione e agevolare i mezzi del trasporto pubblico locale”.

Il monito di Trantino

I controlli, disposti d’intesa con il sindaco Enrico Trantino, verranno effettuati in alternativa lungo gli assi viari più trafficati della città.

“Questo avviso preventivo – ha spiegato Trantino – è un invito a tutti a esercitare il dovere civico di rispettare le regole. Non c’è alcuna volontà da parte dell’Amministrazione di fare cassa con i verbali: il nostro obiettivo è chiaro, vogliamo cambiare comportamenti dannosi e radicati, restituendo decoro e sicurezza alle strade, migliorando la vivibilità della Città. Per questo ancora una volta rivolgiamo un pressante invito a tutti gli automobilisti e ai cittadini a lavorare”.

Le strade interessate

Il Comune ha reso noto quali sono le zone che saranno interessate dai controlli: viale Mario Rapisardi (da incrocio via Palermo a piazza Santa Maria di Gesù), via Vincenzo Giuffrida (da viale Raffaele Sanzio a corso Italia), viale Vittorio Veneto (da piazza Michelangelo a corso Italia), viale Libertà (da corso Italia a piazza Giovanni XXIII), via Messina (da via Ulisse a innesto piazza Mancini Battaglia), piazza Europa (parte finale di corso Italia), via Francesco Crispi (tutta) e va Vittorio Emanuele Orlando (fino a via Raffaello Sanzio e via Giuffrida).

Come funziona

Il dispositivo Street control consente di rilevare automaticamente le infrazioni al Codice della Strada relative ai divieti di sosta, comprese la sosta in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, sulle piste ciclabili e in prossimità degli attraversamenti pedonali. Il comando della polizia municipale ricorda che trattandosi di accertamento digitale non verrà lasciato alcun avviso sul parabrezza del veicolo: la notifica della violazione sarà recapitata successivamente secondo la normativa vigente.