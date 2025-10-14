Catania, Sudano a Trantino: “Più rispetto per la sua maggioranza”

La coordinatrice della Lega replica alle parole che il primo cittadino ha rilasciato al nostro giornale

CATANIA – “Sorprendono e stupiscono le parole del sindaco di Catania Enrico Trantino sugli ingressi nella Lega dei consiglieri Andrea Barresi e Paola Parisi. A che tipo di ‘risultato immediato’ allude?” Lo afferma la deputata della Lega Valeria Sudano, commissario provinciale del partito a Catania.

“Perché chi entra nella Lega dovrebbe farlo per mero interesse individuale secondo il Sindaco, e invece chi approda in Fratelli d’Italia è mosso da profonda motivazione ideale?” aggiunge l’esponente del Carroccio.

E continua: “Ovviamente la scelta dei consiglieri Barresi e Parisi poggia su basi prettamente politiche come hanno già spiegato in più occasioni. Non voglio addentrami in vicende di un altro partito ma non è colpa della Lega se i dissapori interni hanno allontanato alcuni militanti”.

“Dal sindaco di Catania – conclude Sudano – ci saremmo aspettati maggiore rispetto per chi siede in Consiglio e sostiene lealmente la sua maggioranza a Palazzo degli Elefanti”.

Il prima cittadino, intervistato da LiveSicilia, aveva commentato il recente passaggio dei consiglieri Barresi e Parisi da FdI alla Lega. Ed è alle sue parole che fa riferimento l’intervento di Sudano.