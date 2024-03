Catania, sventato furto nella sede di via Ramondetta dell’università

Dentro c'era un 41enne: denunciato

CATANIA – La polizia ha sventato un furto al Dipartimento di Scienze Geologiche dell’università di Catania, in via Ramondetta. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti perché è stato segnalato un fatto anomalo: la porta era spalancata. Una volta dentro, hanno individuato un 41enne che ha cercato di convincerli di trovarsi là per varie ragioni, tutte poco convincenti.

Questo anche perché gli agenti lo avevano visto scavalcare un muro e poi, dentro, c’erano alcune porte rotte, altre scardinate, altre danneggiate. Le porte tagliafuoco erano state forzate, forse con un palanchino, trovato sul posto e sequestrato. Secondo la polizia, il 41enne era lì per rubare. Lo hanno portato in questura e denunciato a piede libero.