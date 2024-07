Catania, tentano di rubargli il Rolex: ferito un noto medico etneo

Raggiunto da un colpo di pistola alla gamba

CATANIA – Un noto medico ginecologo catanese, Ernesto Falcidia, è stato ferito con un colpo di pistola a una coscia durante una rapina avvenuta stamattina mentre in auto si stava recando al lavoro, nel capoluogo etneo.

La sua vettura sarebbe stata affiancata, in zona Ognina, da uno scooter con due persone a bordo che gli hanno intimato di consegnargli il suo Rolex. A quanto pare, la vittima avrebbe reagito per questo uno dei due rapinatori ha esploso un colpo di pistola ferendolo non gravemente a una coscia.

Dopo essersi fatti consegnare l’orologio i due sono fuggiti, mentre il medico, con la sua stessa auto, si è recato nel pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro. La sua ferita non è grave.