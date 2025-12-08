Catania, tentano il furto in un’abitazione: arrestate due persone

L'allarme lanciato dal proprietario

CATANIA – La Polizia ha arrestato due catanesi di 44 e 47 anni. L’accusa è di tentato furto in abitazione. Gli agenti hanno raccolto una richiesta d’intervento, giunta al numero unico di emergenza, di furto in una abitazione di via Nuovalucello.

Nel corso della chiamata, il proprietario ha riferito ai poliziotti che, dalla visione in tempo reale delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, installate lungo tutto il perimetro dell’immobile, è riuscito a scorgere la presenza di due persone, intente a scardinare una tubatura di rame per l’acqua piovana.

L’arrivo degli agenti

Non appena ricevuta la segnalazione, i poliziotti della sala operativa hanno inviato subito le volanti sul posto. Trattenendo al telefono il proprietario dell’immobile. Che, nel frattempo, è stato in grado non solo di fornire la descrizione dei due malintenzionati, ma anche di spiegare e monitorare ciò che stavano facendo. Fino al momento in cui, non riuscendo a portare a compimento il furto, sono saliti a bordo del loro veicolo e sono fuggiti.

Qualche istante dopo, i due si sono visti sbarrare la strada dagli agenti della squadra volanti, che li hanno intercettati all’incrocio di via Nuovalucello con via Duca degli Abruzzi.

I due, che annoverano diversi precedenti per reati contro il patrimonio e, in particolare, per furto in abitazione, dopo l’identificazione, avvenuta attraverso il foto segnalamento presso gli uffici della Polizia Scientifica, sono stati arrestati. E sono in attesa del giudizio per direttissima.