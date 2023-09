Catania, tentato furto di pistacchi di Bronte: 4 denunciati

I ladri messi in fuga dagli operai

BRONTE (CATANIA) – Avrebbero cercato di asportare cinque sacchi di pistacchio di Bronte da un deposito. Ma a quattro ragazzi brontesi dai 20 ai 34 anni, non è andata affatto bene. Sono stati prima messi in fuga senza refurtiva dagli operai della ditta. Poi individuati e denunciati dai carabinieri.

È avvenuto ieri pomeriggio. La Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Randazzo è stata avvertita da un imprenditore. C’era stato un tentato furto nella sua azienda. Uno dei quattro denunciati, sarebbe entrato con nonchalance dentro la struttura nonostante la presenza degli operai.

La dinamica

Avrebbe riempito le buste e si sarebbe diretto verso una 600 rossa. Un operaio però ha capito tutto e si è messo a urlare. A quel punto il presunto ladro ha abbandonato tutto ed è fuggito verso la macchina, che è sfrecciata via immediatamente.

L’identificazione

La merce ovviamente è stata restituita al legittimo proprietario. Il valore complessivo del maltolto sarebbe arrivato a circa 2 mila euro. Immediate le indagini dei Carabinieri. Grazie alla conoscenza del territorio, incrociando le immagini del sistema di videosorveglianza con le dichiarazioni degli operai della ditta, li hanno identificati.

Il contesto

In questo periodo il pistacchio DOP di Bronte ogni due anni giunge a maturazione. E i Carabinieri pongono in essere una stretta “collaborazione” con i coltivatori e gli imprenditori locali, al fine di tutelarne il lavoro profuso. Questo in ottemperanza alle linee guida acquisite in sede prefettizia per la tutela delle zone rurali.